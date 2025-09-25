سوريا.. تجدد الاشتباكات بين قوات حكومية و"قسد" في ريف حلب

شفق نيوز- دمشق

تجددت، مساء الخميس، الاشتباكات بين قوات مرتطبة بالحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وقال مصدر عسكري في "قسد" لوكالة شفق نيوز، إن "قوات تابعة للحكومة السورية شنت هجومين متزامنين عبر طائرتين مسيرتين استهدفتا نقطتين عسكريتين لقوات سوريا الديمقراطية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مقاتلين، وسط مواجهات متقطعة في المنطقة".

كما شهدت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة انتهت بوقوع قتلى وأسرى من قوات الحكومة السورية.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي "الآسايش" التابعة لـ"قسد" أنها سلّمت جثامين ومصابين وأسرى من عناصر "الفصائل المسلحة المرتبطة بالحكومة السورية المؤقتة"، بعد تنسيق مع الأجهزة الأمنية الحكومية، حسب بيانها.

وأوضحت "الآسايش" أن "تلك الفصائل شنت هجوماً مباشراً على نقاطها في حي الشيخ مقصود، ما أدى إلى اشتباكات خلّفت قتلى وجرحى وأسرى في صفوف المهاجمين".

وأكدت استمرارها في "أداء واجبها بحماية السكان والدفاع عن المنطقة ضمن إطار حق الدفاع المشروع، وضمان الأمن والاستقرار في الأحياء التي تسيطر عليها".