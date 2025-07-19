سوريا.. تجدد الاشتباكات المسلحة في السويداء

شفق نيوز- دمشق

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، عن تجدد الاشتباكات في محافظة السويداء، عقب ساعات فقط على إعلان وقف إطلاق النار الشامل.

وذكر المرصد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الاشتباكات تجددت في الأحياء الغربية لمدينة السويداء بين مسلحين من أبناء العشائر من جهة، ومقاتلين محليين من أبناء الطائفة الدرزية من جهة أخرى، وذلك عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية دولية".

وأضاف أن "التصعيد الجديد يأتي في وقت بدأت فيه قوات تابعة للأمن العام بالوصول إلى محيط مدينة السويداء، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي تبنته الدول الضامنة، ويهدف إلى خفض التصعيد وضبط خطوط التماس".

وأشار البيان، إلى أن "أحد أبرز بنود الاتفاق ينص على نشر حواجز للأمن العام خارج الحدود الإدارية للمحافظة، بهدف منع تسلل أي مجموعات مسلحة إلى داخل السويداء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة السورية، تنفيذ وقف شامل وفوري لإطلاق النار ودعت إلى الالتزام الفوري به، محذرة من أي خرق للقرار.

من جانبه، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد الشرع، إن "حكومته تلقت دعوات دولية للتدخل في ما يجري بالسويداء وإعادة الأمن للبلاد"، مبيناً أن "التدخل الإسرائيلي أعاد توتر الأحداث في السويداء إثر القصف السافر للجنوب ودمشق".