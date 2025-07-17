سوريا.. تجار درعا يقاطعون نظراءهم في السويداء بسبب "الخيانة العظمى"

شفق نيوز- درعا

أعلن تجار مدينة درعا السورية، يوم الخميس، المقاطعة التامة لتجار السويداء، بسبب ما وصفوه بـ"الخيانة العظمى" التي حصلت من أهل المدينة، و"الاستنجاد" بإسرائيل.

وقال التجار في بيان على منصة "إكس": "نحن تجار درعا في الداخل والخارج من صرافين ومكاتب حوالات ومناديب نعلن إيقاف الأعمال بشكل كامل مع تجار السويداء أو أي صندوق يتبع للسويداء".

وعزا تجار درعا الأسباب إلى "الخيانة العظمى التي حصلت من أهل السويداء ضد أبناء الشعب السوري والاستنجاد بالعدو الإسرائيلي".

وأردف البيان، "نعلن أن أي تاجر من تجار حوران يتبين أنه نفّذ عملا أو اعتمد لأحد صناديق السويداء سيتم فضحه على العام وإزالته من جميع غرف الصرافة والحوالات الداخلية والخارجية لحوران".

وشن الجيش الإسرائيلي أمس غارات عنيفة على أهداف عسكرية وأمنية في دمشق والسويداء ودرعا، وسط أنباء عن قتله قيادات وعناصر أمنية، إضافة إلى مدنيين والعديد من الإصابات.

وقُتل أكثر من 350 شخصا منذ اندلاع أعمال العنف الطائفية في السويداء جنوبي سوريا والتي استمرت لنحو 90 ساعة، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، بينما أعلنت دمشق بدء انسحاب قواتها من المحافظة إثر دعوة أمريكية بهذا المعنى وغارات إسرائيلية عنيفة.

واتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، إسرائيل بخلق الفتن داخل سوريا، مشدداً على أن بلاده لن تكون مكاناً لخلق الفوضى وأنه ستتم مواجهة تلك الفوضى بالوحدة، على حد قوله.