سوريا تتجهز لفتح ثاني معابرها مع العراق

شفق نيوز- الحسكة

أجرى مسؤولو الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية جولة تفقدية إلى منفذ اليعربية الحدودي مع العراق في محافظة الحسكة، في إطار متابعة أعمال التأهيل ورفع الجاهزية التشغيلية تمهيدا لإعادة افتتاحه.

وقام معاون رئيس الهيئة خالد البراد، برفقة وفد من مدراء المديريات المركزية بجولة ميدانية للاطلاع على واقع الأعمال الجارية في المنفذ، ومتابعة تنفيذ خطط الصيانة والتجهيز.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، على حسابها بموقع الفيسبوك، أن الجولة شملت الاطلاع على أعمال صيانة البنية التحتية التي تنفذها مديرية المنشآت والصيانة، والتي تتضمن تأهيل المرافق الخدمية وتحسين جاهزية الساحات والطرق الداخلية وصالات المسافرين والجمارك، إلى جانب رفع كفاءة التجهيزات الفنية واللوجستية بما يضمن استيعاب حركة العبور بشكل منظم وآمن.

وأوضحت الهيئة، أن أعمال التأهيل والصيانة من المتوقع أن تنتهي خلال الفترة المقبلة، على أن يتم افتتاح المنفذ مع بداية شهر مايو/أيار المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم حركة التجارة وتعزيز الترابط الاقتصادي، إضافة إلى تسهيل تنقل المواطنين عبر هذا المنفذ الحيوي مع العراق.

وأكدت، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة لإعادة تأهيل المنافذ الحدودية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز جاهزية البنية التحتية لخدمة حركة العبور.