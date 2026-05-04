سوريا تباشر بإعداد مناهج اللغة الكوردية بالأحرف اللاتينية لمختلف المراحل الدراسية

شفق نيوز- دمشق

باشر المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية والتعليم السورية، يوم الاثنين، العمل على إعداد وتأليف مناهج مادة اللغة الكوردية بالأحرف اللاتينية لمختلف المراحل الدراسية.

وجاء هذا التوجه عقب صدور المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي نصّ على "اعتبار المواطنين الكورد مكوّناً أصيلاً من الشعب السوري"، وربط هويتهم الثقافية واللغوية بالإطار الوطني العام، الأمر الذي انعكس على سياسات وزارة التربية، إذ كلّفت المركز الوطني بإعداد مناهج اللغة الكوردية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

من جهته، قال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في سوريا، عصمت رمضان، في تصريح للقناة الرسمية السورية، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المركز كان قد أعلن سابقاً عن حاجته لمؤلفين ومعلمين مختصين باللغة الكوردية، وتلقى عدداً كبيراً من الطلبات من مختلف المحافظات".

الحروف اللاتينية

وبيّن أن "عملية الاختيار استندت إلى معايير دقيقة، من أبرزها امتلاك المتقدم شهادة جامعية، وإتقان اللغة الكوردية من حيث القواعد والكتابة والقراءة والمحادثة، فضلاً عن امتلاك خبرة سابقة في تأليف المناهج".

وأشار إلى أن "المركز اختار عشرة مختصين ممن استوفوا الشروط، ورفع أسماءهم إلى وزارة التربية لتشكيل لجنة رسمية تتولى إعداد المناهج"، موضحاً أن هذه اللجنة "تمثل نواة العمل في المشروع الجديد".

ولفت رمضان إلى أن "العمل على المناهج لم يبدأ من الصفر، إذ سبقته مرحلة إعداد المعايير التربوية الخاصة بتعليم اللغة الكوردية، بالتعاون مع مختصين في تعليم اللغات".

كما أوضح أن "الفريق أعد خريطة تعليمية تشمل الصفوف من الأول حتى السادس، إلى جانب وضع معايير تعليمية تتوافق مع الأطر العالمية المعتمدة في تعليم اللغات"، مؤكداً أن هذه المرحلة "أُنجزت بالفعل".

وأضاف أن "المركز سيباشر خلال أسبوع بعملية تأليف الكتب المدرسية، ضمن خطة زمنية تهدف إلى إنجاز المناهج قبل بدء العام الدراسي المقبل، بما يتماشى مع القرار الوزاري المنظم للعملية".

وفي ما يتعلق بشكل الكتابة، ذكر رمضان أن "المناهج ستُعتمد بالأحرف اللاتينية"، مبرراً ذلك بأن الغالبية من الكورد في سوريا يتحدثون باللهجة "الكرمانجية"، التي تُكتب عادة بهذا النظام.

وأشار إلى أن "اعتماد الأحرف اللاتينية يستند أيضاً إلى توفر عدد كبير من الدراسات والكتب المعدّة مسبقاً بهذه الصيغة، ما يسهم في تسهيل عملية التأليف والتعليم".

معلمو اللغة الكوردية

أما بشأن آلية تطبيق المناهج، فأوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج أن "تدريس اللغة الكوردية لن يكون محصوراً في مناطق محددة، بل سيُعتمد وفق توفر عدد كافٍ من الطلاب في الشعبة الصفية أو المدرسة".

وأضاف أنه "في حال اكتمال شعبة دراسية من الراغبين في تعلم اللغة الكوردية، سيتم إدراج المادة ضمن برنامجهم التعليمي، بما يتيح تدريسها في مختلف المناطق، وليس فقط في المناطق ذات الغالبية الكوردية".

وفي ما يخص الكوادر التدريسية، كشف رمضان أن "المركز سيعلن لاحقاً عن فتح باب التقدم لمعلمي اللغة الكوردية، وفق شروط تتضمن إتقان اللغة وحيازة شهادة علمية لا تقل عن الثانوية".

وبين أن "المقبولين سيخضعون لدورات تدريبية متخصصة لتأهيلهم تربوياً، قبل إجراء امتحانات كتابية وشفهية، يتم على أساسها اختيار المعلمين النهائيين".

وأكد أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان جودة التعليم وتوحيد أساليب التدريس، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة للمناهج الجديدة".

وفي سياق متصل، شدد رمضان على أن "وزارة التربية تعمل حالياً على توحيد المناهج الدراسية في جميع أنحاء سوريا، بما يشمل إدراج اللغة الكوردية ضمن المناهج الوطنية".

ولفت إلى أن "الهدف يتمثل في اعتماد مناهج موحدة تُدرّس في مختلف المحافظات، مع مراعاة إدخال مواد تعكس التنوع الثقافي واللغوي ضمن إطار وطني جامع".

وبخصوص الطلاب الذين درسوا سابقاً في مدارس "الإدارة الذاتية"، أفاد رمضان بأن وزارة التربية ستعتمد آلية لتقييم مستوياتهم التعليمية عبر امتحانات تحديد مستوى.

وبيّن أنه "سيتم توزيع الطلاب على الصفوف المناسبة بناءً على نتائج هذه الاختبارات، بما يتيح لهم الاندماج في النظام التعليمي الحكومي ومتابعة دراستهم وفق المناهج الوطنية".

أما بالنسبة لخريجي الجامعات التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، فأوضح أن "ملفهم يعود إلى وزارة التعليم العالي، التي ستتولى دراسة أوضاعهم واتخاذ قرار بشأن معادلة شهاداتهم".

وعن الكوادر التعليمية، أكد رمضان أن عملية دمج تُنفّذ بين وزارة التربية و"الإدارة الذاتية"، وتشمل جميع المعلمين.

وأشار إلى أن المعلمين الذين كانوا يعملون سابقاً لدى وزارة التربية سيعودون إلى وظائفهم، في حين سيستمر العاملون حالياً في مواقعهم، إلى جانب دمج المعلمين الذين كانوا يعملون ضمن مؤسسات "الإدارة الذاتية".

وبين أن "هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء الازدواجية في الكادر التعليمي، وتوحيد المرجعية الوظيفية لجميع المعلمين تحت مظلة الدولة".

مستقبل الجامعات

وفي ما يتعلق بإمكانية ضم جامعات قائمة في مناطق شمال شرقي سوريا إلى الجامعات الحكومية، مثل تحويل جامعة "روج آفا" إلى فرع لجامعة "الفرات"، أوضح رمضان أن هذا الملف من اختصاص وزارة التعليم العالي.

وأعرب عن أمله في دمج جميع المؤسسات التعليمية ضمن منظومة التعليم العالي الرسمية، بما يضمن توحيد الشهادات والاعتراف بها على المستوى الوطني.

سياق قانوني وتنفيذي

وكان المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية قد أعلن في 5 من آذار/ مارس الماضي فتح باب التقدم للمشاركة في تأليف مناهج اللغة الكوردية، محدداً شروطاً تتعلق بالمؤهل العلمي والخبرة وإتقان اللغة.

كما حدّد فترة التسجيل بين 4 و12 آذار/ مارس الماضي في مقر المركز بدمشق، على أن تُحال الطلبات المستوفية للشروط إلى اللجنة المركزية المختصة وفق القرار الوزاري.

وتندرج هذه الخطوات في إطار تنفيذ تعليمات وزارة التربية الصادرة في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، التي كلّفت المركز بإعداد مناهج اللغة الكوردية خلال مدة محددة، مع استكمال مراحل الإعداد والاعتماد والطباعة قبل بدء العام الدراسي الجديد.