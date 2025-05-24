دمشق بعد "قيصر".. ترحيب رسمي بخطوة واشنطن وتأكيد على الحوار

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، اليوم السبت، بقرار الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفة الخطوة بـ"الإيجابية" نحو تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن القرار الأميركي تضمن إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب "قانون قيصر"، بالإضافة إلى تعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا.

وأضافت أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مشددة على أن "الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تخدم مصالح الشعوب وتعزز أمن المنطقة واستقرارها".

وأعربت دمشق عن تقديرها للدول والشعوب والمؤسسات التي دعمتها، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب واستعادة مكانة سوريا الطبيعية إقليمياً ودولياً".

وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، تخفيفاً واسعاً للعقوبات المفروضة على سوريا، عبر إصدار إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً بموجب قانون قيصر، يشمل رفع القيود عن شخصيات ومؤسسات سورية بارزة.

ويأتي القرار تنفيذاً لإعلان سابق للرئيس دونالد ترامب، الذي أكد أن الهدف هو دعم استقرار سوريا وتشجيع الاستثمارات فيها، دون السماح بأي دعم لكيانات مرتبطة بالإرهاب أو النظام السوري السابق.