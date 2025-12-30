سوريا.. بدء حظر التجوال في اللاذقية

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بدء سريان فرض حظر تجوال في المحافظة، اعتباراً من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح الغد.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء.

ودعت القيادة المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين.

وكان شخص قتل وأصيب 13 آخرون بجروح إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، جراء احتجاجات الأقلية العلوية شهدتها أحياء من مدينة اللاذقية مساء أمس الاثنين، في حين خيّم هدوء تام على الأحياء صباح اليوم الثلاثاء.