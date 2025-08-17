سوريا.. انفجار يهز مدينة نوى في ريف درعا

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، مساء اليوم الأحد، بأن انفجاراً هز مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار في مدينة نوى بريف درعا الغربي، سببه قذيفة من مخلفات الحرب انفجرت أثناء حرق النفايات ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".

وتشهد محافظة درعا بين الحين والآخر حوادث تفجير واغتيالات تُسجَّل ضد مجهولين، في ظل توتر أمني مستمر منذ سنوات.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخص بتفجير انتحاري في حي الميسر بمدينة حلب.

وقالت وسائل الإعلام، إن، "شخصاً واحداً على الأقل قتل في الانفجار".

وأضافت أن "الانفجار ناتج عن انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه عند فرن خبز الوحدة في الحي".

وقبل يومين، أفاد مصدر محلي، بانفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة مفخخة انفجرت على طريق أوتستراد المزة قرب فندق غولدن مزة، أحد أكثر الطرق الرئيسية حيوية في المدينة".