سوريا.. انفجار مجهول في موقع عسكري بريف اللاذقية

شفق نيوز- دمشق

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار مجهول داخل اللواء 107 التابع للجيش السوري، في قرية زاما الواقعة ضمن مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الانفجار يُرجّح أن يكون ناجماً عن استهداف إسرائيلي طال الموقع العسكري.

ولم تُعرف حتى الآن طبيعة الانفجار أو حجم الخسائر، وسط تحركات أمنية في محيط الموقع، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات العسكرية أو الحكومية حتى الآن.