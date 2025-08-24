سوريا.. انفجار كبير يهز مدينة حلب

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، مساء اليوم الأحد، بانفجار لغي أرضي في مدينة حلب شمالي سوريا.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "صوت الانفجار كان مسموعاً في عدة أحياء من المدينة".

وتابع المصدر، أن "الصوت الذي سمع في حلب، ناتج عن انفجار لغم أرضي في إحدى الأراضي الزراعية قرب قرية السكرية بريف حلب، وأدى لمقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية".

وفي يوم الجمعة الماضي، أفادت مصادر محلية في سورية، بإصابة رجل أمن، بتفجير انتحاري نفذه تنظيم داعش ضد حاجز "حاجز السياسية" الأمني في مدينة الميادين بدير الزور.

وفي يوم 17 من شهر آب/ اغسطس الجاري، أفادت مصادر محلية سورية، بأن انفجاراً هز مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار في مدينة نوى بريف درعا الغربي، سببه قذيفة من مخلفات الحرب انفجرت أثناء حرق النفايات ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخص بتفجير انتحاري في حي الميسر بمدينة حلب، كما افاد مصدر محلي، بانفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة السورية دمشق.