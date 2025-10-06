سوريا.. انفجار قوي يهز مدينة حلب  (صور وفيديو)

شفق نيوز- حلب

هزّ انفجار قوي مدينة حلب، اليوم الإثنين، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من موقع قريب من حي الأشرفية الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز أن دوي الانفجار الذي سُمع في مدينة حلب ناتج عن انفجار لغم أرضي في حديقة طارق بن زياد بحي الأشرفية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

فيما أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، بأن الانفجار الذي سُمع في حلب ناجم عن تفجير وزارة الدفاع لنفق قديم من مخلفات الحرب في حديقة طارق بن زياد بحي الأشرفية قرب حاجز مشترك لقوى الأمن الداخلي و"قسد".

ومساء أمس الأحد، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في محيط دير حافر بريف حلب الشرقي.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى اندلاع اشتباكات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين عناصر "قسد" وقوات الحكومية السورية في ثلاثة مواقع مختلفة بريف حلب الشرقي وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين.