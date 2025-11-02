سوريا.. انفجار في موقع عسكري لقسد بريف الحسكة

شفق نيوز- دمشق

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الأحد، بحدوث انفجار كبير في موقع عسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الحسكة شمال شرق سوريا.

ونقل المراسل عن شهود عيان، سماع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في موقع عسكري لقسد بالقرب من صوامع الحبوب في قرية عامر جنوب القامشلي نحو 25 كم وسط تصاعد الدخان من الموقع.

وأشار المراسل إلى أن "هذا التفجير هو الأول من نوعه، بعد شن الطيران التركي ضربات جوية استهدفت شاحنات أثناء نقلها لأسلحة وذخائر من فوج طرطب جنوب القامشلي، أواخر العام الفائت".

ولم تُعرف بعد طبيعة التفجير وأسبابه وفق المراسل، فيما لم تعلق قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية على الحادثة حتى الآن، ولم تدلِ بأية معلومات حول طبيعة الانفجار والخسائر الناجمة عنه.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أطلقت يوم السبت، عملية أمنية واسعة في مدينة الرقة، بدعم وتعاون كامل من قوات التحالف الدولي، تستهدف أوكار خلايا تنظيم داعش.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على ضم سوريا إلى قائمة دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وذلك بعد إتمام عملية الدمج بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري وفق ما أفاد به مصدر عسكري.

ووفق المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الحكومة السورية أبدت ترحيباً مبدئياً بالمشروع الأميركي إلى جانب ابداء قوات سوريا الديمقراطية استعدادها للعمل والتنسيق مع الحكومة السورية لمكافحة أنشطة تنظيم داعش في سوريا.

ونبه إلى أن عملية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي تستوجب عدد من الخطوات منها تنظيم الجيش السوري واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السورية، مؤكداً أن "المقترح يتضمن تشكيل قوة عسكرية مشتركة من الجيش السوري وقسد لقيادة عمليات مكافحة التنظيم بدعم من التحالف الدولي".