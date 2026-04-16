سوريا.. انفجار في ريف درعا يودي بحياة 4 عسكريين ويصيب 9 مدنيين

شفق نيوز- دمشق

قُتل أربعة جنود من فوج الهندسة في الجيش السوري، مساء اليوم الخميس، وأصيب عدد من المدنيين، جراء انفجار وقع في مجمع الغزالي على طريق دمشق – درعا الدولي، أثناء تنفيذ مهمة لتفكيك ذخائر ومخلّفات حربية.

وأفادت مراسلة وكالة شفق نيوز، بأن الانفجار وقع قرب كازية الغزالي للمحروقات على الأوتوستراد، ما استدعى توجه فرق الإسعاف والإطفاء إلى المكان.

وأضافت أن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى إزرع الوطني، بينهم حالات حرجة، تم تحويل بعضها إلى العاصمة دمشق لتلقي العلاج.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، أن الانفجار وقع في موقع يضم مخلفات حرب جُمعت من مناطق مختلفة في محافظة درعا، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار مادية في الموقع.

بدورها، أعلنت مديرية صحة درعا أن الحصيلة النهائية شملت إصابة تسعة مدنيين، بينهم حالتان حرجتان نُقلتا إلى مستشفيات دمشق، إضافة إلى طفلة أُصيبت بجروح طفيفة، بينما تلقى باقي المصابين العلاج في مستشفى إزرع.

وتشهد مناطق عدة في سوريا بين الحين والآخر حوادث انفجار لمخلّفات الحرب، لا سيما في مواقع كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين العسكريين والمدنيين.