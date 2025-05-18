سوريا.. انفجار سيارة يوقع قتلى وجرحى في دير الزور (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، يوم الأحد، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار استهدف مركز شرطة مدينة الميادين جنوبي محافظة دير الزور.

ونقلت الوكالة عن مصدر بريف دير الزور (لم تسمه)، قوله إن انفجارا يعتقد أنه ناجم عن سيارة مفخخة استهدف مركز الشرطة في الميادين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار خلف قتيلين وجريح من عناصر الشرطة والأمن، فيما قال مصدر أمني بريف دير الزور إن هناك 3 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في حصيلة أولية.

وذكرت تقارير محلية أنه تم فرض حظر تجوال في الميادين بعد الحادث.