سوريا.. انفجار داخل معمل في ريف دمشق

تصاعد الدخان من موقع الانفجار - 8 تشرين الأول 2025

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في ريف العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن انفجاراً وقع في بلدة السبينة قرب المطاحن بريف دمشق، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تجري التحقق من طبيعة الحادث.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي نقلها مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الانفجار وقع داخل معمل لتعبئة أسطوانات الأوكسجين، فيما لم تُعرف بعد حجم الأضرار أو وقوع إصابات.