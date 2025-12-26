سوريا.. انفجار داخل مسجد في حي وادي الذهب بحمص

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت، بوقوع انفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص.

وذكرت القناة الإخبارية السورية، أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في المكان.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 15 جراء الانفجار داخل المسجد في حي وادي الذهب.

فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن الانفجار الذي وقع داخل جامع الإمام علي في حي وادي الذهب في مدينة ​حمص​ وسط ​سوريا​، ناجم عن عملية انتحارية أثناء صلاة الجمعة.

في المقابل، أفاد مصدر سوري، لوكالة شفق نيوز، بأن التفجير ناجم عن وضع عبوة ناسفة داخل المسجد بحسب المعلومات الأولية.