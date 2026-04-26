سوريا.. انتهاء أولى جلسات محاكمة رموز النظام السابق

شفق نيوز- دمشق

انتهت، اليوم الأحد، الجلسة الأولى لمحاكمة رموز النظام السوري السابق في العاصمة دمشق، من دون صدور حكم، فيما حُدد العاشر من أيار/مايو المقبل موعداً لاستئناف الجلسات.

وأفادت مراسلة وكالة شفق نيوز، بأن الجلسة عُقدت في القصر العدلي بدمشق، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، مبينة أنها أول محاكمة علنية لمسؤولين بارزين من النظام السابق.

وترأس الجلسة قاضي محكمة الجنايات الرابعة، حيث خُصصت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم عاطف نجيب، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وفقاً للمراسلة.

كما تمت المناداة غيابياً على كل من الرئيس السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، ووزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، بصفتهم متهمين في القضية.

وشهدت قاعة المحكمة حضور عدد من ذوي الضحايا، إلى جانب محامين عرب ودوليين، فضلاً عن وسائل إعلام محلية وأجنبية لمتابعة مجريات المحاكمة.

ووصل عاطف نجيب، إلى مقر المحكمة على متن عربة أمنية مخصصة لنقل الموقوفين، مرتدياً اللباس الخاص بالسجناء، قبل نقله إلى داخل القصر العدلي لاستكمال إجراءات المحاكمة.

وتُعد هذه المحاكمة أول إجراء قضائي علني بحق مسؤول بارز في نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إذ شغل نجيب سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، التي شهدت شرارة الاحتجاجات عام 2011.

ويُعرف نجيب بأنه ابن خالة بشار الأسد، وواجه اتهامات بالضلوع في حملات قمع واعتقالات واسعة ضد المتظاهرين خلال بداية الاحتجاجات في سوريا.