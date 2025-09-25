سوريا.. انتهاء حرائق اللاذقية واستمرار مخاطرها في ريف حمص

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، يوم الجمعة، الانتهاء من إخماد حرائق الغابات في محافظة اللاذقية، واصفةً هذا الموسم بـ"الاستثنائي" نتيجة الجفاف الشديد الذي أدى إلى اتساع رقعة النيران.

وقال الوزير رائد الصالح في فيديو مسجل تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الخسائر البشرية كانت مفجعة، بفقدان عنصرين من فرق الإطفاء هما علاء جناورو وعلي سلهب، اللذان استشهدا أثناء أداء واجبهما في التصدي للنيران".

في موازاة ذلك، اكدت مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، أن، فرق الإطفاء ما زالت تعمل في ريف حمص الغربي، ولا سيما في حبنمرة وقرب علي والحواش، حيث امتدت ألسنة اللهب لمساحات واسعة مهددة القرى والمنازل في ظل تضاريس المنطقة الوعرة والرياح النشطة والأعشاب الجافة التي تفاقم من سرعة انتشار النيران.

في السياق ذاته، أصدر الدفاع المدني السوري إرشادات وقائية للأهالي لمواجهة مخاطر ارتفاع الحرارة، أبرزها الحذر من انفجار البطاريات في المخيمات والمنازل، وتجنب إشعال النار في الأحراج أو رمي أعقاب السجائر.

وتشير تقديرات أولية إلى أن حرائق هذا العام هي الأكبر منذ أكثر من عقد، سواء من حيث المساحة المحترقة أو الخسائر البشرية، ما يفرض تحدياً إضافياً على المنظومة البيئية والزراعية في سوريا.