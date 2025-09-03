سوريا.. الأمن الداخلي يكشف تفاصيل انفجار دمشق

شفق نيوز- دمشق

كشفت مديرية الأمن الداخلي للعاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الانفجار الذي وقع اليوم في العاصمة بالقرب من مطار دمشق الدولي.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86، ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي".

ولفت إلى أن "وحداتنا استجابت على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".

وأكد عاتكة أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً عاجلاً لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار قرب مطار دمشق الدولي.

وبين المصدر، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن مخلفات عسكرية داخل قاعدة عسكرية سابقة.

ولم تصدر سابقاً تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الانفجار.