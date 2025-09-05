سوريا.. الأمن الداخلي يطلق عملية أمنية جديدة في مخيم الهول

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوى الأمن الداخلي "الآسايش" في شمال شرق سوريا، يوم الجمعة، عن انطلاق عملية أمنية جديدة في مخيم الهول شرقي الحسكة بدعم من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي.

وذكرت "الآسايش"، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المخيم شهد خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 30 هجوماً استهدف عاملين في المجال الإنساني وأدى إلى تخريب مرافق خدمية، ما وضع حياة آلاف المدنيين في خطر وعرقل جهود الإغاثة والاستقرار".

وأضافت أن "الحملة تسعى إلى تفكيك الشبكات الإرهابية وملاحقة العناصر التي تحاول إعادة فرض نفوذها، وحماية المنظمات الإنسانية وموظفيها، ومنع استغلال الأطفال فيما يعرف بـ(أشبال الخلافة)".

ووفق البيان، فإن تنظيم "داعش"، ما يزال يحاول استغلال الفئات الأكثر هشاشة داخل المخيم، حيث يعمل على نشر أفكاره المتطرفة بين المراهقين والأطفال بمساعدة بعض النساء المرتبطات به، بهدف انشاء جيل جديد يحمل فكر التنظيم تحت مسمى "أشبال الخلافة".

وأشار إلى أن "الحملة تهدف إلى تثبيت الاستقرار الأمني والخدمي من خلال حماية المرافق الإنسانية من أي محاولات تخريبية، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين القوى الأمنية والجهات الإنسانية والمجتمع المحلي لردع الإرهاب وتجفيف منابعه".

وأوضح أن "عملية هذه العملية تأتي استكمالاً لسلسلة حملات أمنية وإنسانية سابقة في مخيم الهول، ساهمت في الحد من نشاط خلايا داعش وتوفير بيئة أكثر أمناً، على أن أمن الإنسان خط أحمر، وحماية المخيم من الإرهاب تمثل شرطاً أساسياً لاستمرار المساعدات الإنسانية وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة لجميع قاطنيه".