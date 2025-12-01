سوريا.. الأمم المتحدة تحظر تحرّكات موظفيها نحو بيت جن بسبب التوتر الأمني

شفق نيوز- دمشق

أعلنت إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة UNDSS، يوم الاثنين، فرض قيود فورية على تحرّكات ومهام موظفي المنظمة باتجاه منطقتي بيت جن ومزرعة بيت جن في ريف دمشق، وذلك إثر معلومات وردت من فريق أمن قوات فصل القوات الدولية أندوف (UNDOF) حول ارتفاع مستوى التوتر وتقارير عن نشاطات غير اعتيادية خلال الأيام الماضية.

ووفق تعميم صادر عن مستشار السلامة والأمن في UNDSS، حصلت عليه وكالة شفق نيوز فإن المنطقتين جرى تصنيفهما حالياً كمناطق محظورة على كوادر الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة تعديل الخطط التشغيلية لتجنّب دخول هذه المناطق حتى إشعار آخر.

وأشار التعميم إلى أن الخريطة المرفقة ضمن الإخطار الأمني تُظهر القطاع الذي يُقيّم حالياً على أنه الأكثر تقلباً في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأكدت UNDSS أنها ستواصل التنسيق مع قوات أندوف لمراقبة الوضع الميداني وتحديث تقييمات المخاطر وفق المستجدات.

وتشهد منطقة بيت جن توتّراً أمنيّاً متصاعداً، عقب توغّل عسكري من قوات الاحتلال الإسرائيلي بداية هذا الأسبوع إلى البلدة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً بينهم أطفال ونساء بحسب شهود ومسؤولين سوريين.

عمليات القصف واستخدام الطائرات المسيرة والمروحية رافقت الاقتحام، ما دفع عائلات للنزوح خوفاً على حياتها، في حين أكدت جهات حقوقية أن ما حصل يُعتبر "جريمة حرب" وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وشهد ريف القنيطرة، خلال الأيام الأخيرة، توغّلات عسكرية عديدة من قبل الاحتلال، شملت قرى عدة مثل صيدا الحانوت وعين زيوان وغيرها، إضافة إلى انتشار عربات عسكرية ودبابات بينها سيارات من نوع "همر".

وفي أحدث تلك التوغّلات صباح اليوم أفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية برفقة عربتي همر وناقلة جنود صعدت إلى تل أبو قبيس على أطراف قرية عين زيوان في الجزء الجنوبي من القنيطرة، في إطار انتهاك مستمر للسيادة السورية.

كما نشرت وحدات إسرائيلية نقاط تفتيش مؤقتة على طرق بين القرى، وداهمت بعض المنازل، مما أثار حالة رعب بين السكان المحليين وأدى إلى نزوح عدد من العائلات.