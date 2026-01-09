سوريا.. الإدارة الذاتية والهجري يدينان الهجمات على حلب

شفق نيوز- سوريا

أدانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والرئيس الروحي لـ"الموحدين الدروز" في البلاد، حكمت الهجري، مساء الجمعة، الهجمات التي تشنها قوات تابعة لحكومة دمشق وفصائل مسلحة على حلب.

وقالت الإدارة في بيان اطلعت عليه شفق نيوز إن حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب يشهدان منذ السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري مقاومة في مواجهة هجمات تشنها قوات تابعة لحكومة دمشق وفصائل مسلحة.

وأوضحت أن الهجمات استهدفت بشكل ممنهج المساجد والمدارس والمشافي والمنازل والمرافق الخدمية، ما أدى إلى خروج عدد من المنشآت عن الخدمة، وسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وجرائم ترقى إلى جرائم حرب".

وأعربت الإدارة الذاتية عن دعمها الكامل لما ورد في بيان المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، والذي حذر من محاولات لارتكاب مجازر وفرض التهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية لمدينة حلب، مشيرة إلى وجود دعم تركي ومشاركة مجموعات متطرفة تحمل رموزاً تعود لتنظيم "داعش".

وانتقدت، صمت المجتمع الدولي والقوى الضامنة لاتفاقيتي العاشر من آذار والأول من نيسان، معتبرة أن هذا الصمت يشجع على استمرار الانتهاكات.

كما حيت قرار أهالي الحيين وقوى الأمن الداخلي بالتمسك بالبقاء والدفاع عن مناطقهم ورفض التسليم، مؤكدة أن ذلك حق مشروع في الدفاع عن النفس.

ودعت الإدارة الذاتية، القوى الوطنية والديمقراطية والإنسانية في سوريا والعالم للوقوف إلى جانب سكان الشيخ مقصود والأشرفية ومساندة مقاومتهم، مجددة التأكيد على أن هذه المقاومة تمثل دفاعاً عن الكرامة والعيش المشترك.

إلى ذلك، أدان الرئيس الروحي للموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، مساء الجمعة، ما وصفه بـ"الغزو الهمجي" المستمر الذي تنفذه قوات الحكومة المؤقتة في دمشق وفصائل مسلحة تابعة لها ضد المدنيين الكورد في مناطقهم بحلب وضواحيها.

وقال الهجري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه الهجمات تستهدف الأهالي الأبرياء في مناطقهم الحرة، معتبراً أنها انتهاكات خطيرة تطال مكونات آمنة وتتم على مرأى المجتمع الدولي.

وطالب الهجري، دول العالم والجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها والتحرك لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وقمع المخالفات التي تستهدف الأقليات، مؤكداً ضرورة وضع حد لما سماه "المهازل المعيبة" التي تتواصل دون أي رادع.

واعتبر أن ما يجري يندرج في إطار محاولات للتغيير الديموغرافي وعمليات إبادة جماعية متنقلة بين الأقليات في سوريا، مؤكداً في ختام تصريحه الوقوف إلى جانب الكورد ودعمهم حتى نيل كامل حقوقهم التاريخية والجغرافية والإنسانية.

وكان المجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية قد قال في بيان، الجمعة، إن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تتعرض منذ السادس من كانون الثاني الجاري لقصف بالأسلحة الثقيلة، وبينما أعرب عن إدانته للصمت الدولي من قبل القوى التي كانت حاضرة على اتفاقيتي 10 آذار و1 نيسان، أكد أن ما حصل من مجازر بحق العلويين والدروز يتكرر في هذه الأحياء.

وتأتي هذه التطورات في ظل اشتباكات متكررة شهدتها مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن خروقات للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.