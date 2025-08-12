سوريا.. الإدارة الذاتية ترحب ببيان مجلس الأمن: مستعدون للمشاركة في تنفيذ قراراته

شفق نيوز- دمشق

رحّبت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، بإدانة مجلس الأمن الدولي للجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في محافظة السويداء، مؤكدة على ضرورة حماية جميع السوريين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأعربت الإدارة الذاتية التي تدير المناطق ذات الأغلبية الكوردية في سوريا، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تضامنها مع المناطق السورية كافة التي تعرضت للانتهاكات، مؤكدة استعدادها للمساهمة في أي جهد دولي أو أممي لحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وفق المعايير الدولية.

واعتبرت الإدارة أن "تأكيد مجلس الأمن على القرار 2254 يمثل إطاراً أساسياً لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا"، مشددة على "ضرورة إشراك جميع القوى الفاعلة على الأرض، بما فيها الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، في أي عملية سياسية".

ورأت أن "البيان الأممي ينسجم مع اتفاقية 10 آذار/ مارس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، ومع مخرجات كونفراس وحدة الموقف الذي انعقد مؤخراً في الحسكة"، مؤكدة استعدادها للمشاركة في تنفيذ مضمون القرار 2254 من تشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة، ووقف العمليات العسكرية، وصياغة دستور توافقي جديد، وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع المكونات، إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب وإعادة المهجرين قسراً، وصولاً إلى انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وشددت على "أهمية دور الأمم المتحدة في رعاية حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السورية، لبناء سوريا ديمقراطية تعددية موحدة تحترم حقوق مواطنيها وتحقق تطلعاتهم في الحرية والسلام والعدالة".