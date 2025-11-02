سوريا.. الموافقة على استمرار تدريس مناهج الدولة في مدارس الكنائس

شفق نيوز- دمشق

أعلن رؤساء الطوائف المسيحية في الجزيرة والفرات بسوريا، يوم الأحد، عن التوصل إلى توافق مع هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية يقضي باستمرار مدارس الكنائس بتدريس مناهج وزارة التربية خلال العام الدراسي الحالي.

وذكر رؤساء الطوائف المسيحية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الكنائس في المنطقة كانت ولا تزال حاملة لمشعل العلم والمعرفة منذ فجر التاريخ، وساهمت في بناء الإنسان ونشر قيم الحضارة والتسامح، وقد خرّجت على مرّ الزمن أجيالاً خدمت وطنها وساهمت في نهضة المجتمع السوري".

وأكدوا التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، معبرين عن شكرهم لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وإلى جميع الأطراف التي ساهمت في الوصول إلى هذا التفاهم، وتفهمهم لحساسية الوضع وخصوصية المؤسسات الكنسية والتربوية والاجتماعية.

ودعوا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش والسلام في عموم سوريا، وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة بين جميع أبنائها، مع التأكيد على أهمية اتفاق العاشر من آذار بين الدولة السورية والإدارة الذاتية لضمان مستقبل آمن ومستقر للبلاد.

وكانت الإدارة الذاتية قد حظرت التعليم بمناهج وزارة التربية السورية قي مناطق سيطرتها بشمال وشرق سوريا وأغلقت المدارس والجامعات الحكومية أمام تسجيل الطلاب في العام الدراسي الأول وحصرت التعليم في مدارسها وجامعاتها وفق مناهجها التعليمية الخاصة.

وشمل الإغلاق عشرات المدارس الخاصة التابعة للكنائس الأمر الذي تسبب بتوتر بين مجمع الكنائس والإدارة الذاتية قبل أن يتدخل قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي بهدف حل المشكلة.