سوريا.. المجلس الكوردي يدعو لوقف فوري للأعمال العسكرية في حلب

شفق نيوز- دمشق

دعا المجلس الوطني الكوردي في سوريا، مساء اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري للأعمال العسكرية وفك الحصار عن حيي الشيخ مقصود والاشرفية في مدينة حلب، مشدداً على ضرورة إطلاق حكومة دمشق عملية سياسية شاملة تعالج القضايا العالقة.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في تصريح صحفي حول التطورات في مدينة حلب، عن "قلقها البالغ" إزاء الاشتباكات الجارية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ذي الغالبية الكوردية، حيث يقطن عشرات الآلاف من المدنيين.

وأضاف المجلس أن القصف المدفعي والصاروخي للحيين، والاشتباكات المستمرة في الأحياء المدنية منذ يوم أمس الثلاثاء، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين وإصابة العشرات منهم، إضافة إلى نزوح آلاف العائلات من الحيَّين والأحياء المجاورة، مما ينذر بتفاقم الوضع الإنساني والأمني في المدينة.

ورأى المجلس أن تصنيف الجيش السوري للحيَّين كمناطق عسكرية، والدعوة لإخلائهما من المدنيين، يشكل "مؤشراً خطيراً" قد يترتب عليه مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين وتداعيات قد تمتد إلى مختلف المناطق السورية.

ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وفك الحصار عن الحيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لإسعاف الجرحى. كما دعا إلى الاحتكام إلى لغة الحوار ووقف التصعيد الاعلامي وضمان حماية المدنيين، وتجنب الزج بالأحياء السكنية في الصراعات العسكرية".

وشدد على ضرورة أن تبادر الإدارة السورية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تعالج القضايا العالقة وتحمي حقوق المكونات السورية دستورياً، وفي مقدمتها حقوق الشعب الكوردي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار وبناء سلام مستدام في سوريا.

وتشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الواقعة تحت سيطرة قوات "الأسايش" اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة السورية منذ يوم أمس، والتي أعلنت الحيين منطقة عسكرية و"قصفتهما بالمدفعية والراجمات" بالتزامن مع تحشيدها لقواتها ودباباتها في محيط الحيين تمهيداً لاقتحامهما.

ونزح أكثر من 30 ألف شخص صباح اليوم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية والأحياء المحيطة بهما، بعد أن منحت الحكومة السورية المدنيين مهلة حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وحددت معبرين لخروج المدنيين.

وتسببت الاشتباكات بمقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 70 آخرين في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع مع استمرار المعارك.