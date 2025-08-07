سوريا.. المجلس الكوردي يحمل حكومة الشرع مسؤولية "أعمال العنف" ويطالب بدستور يضمن الحقوق

شفق نيوز- دمشق

حمّل المجلس الوطني الكوردي في سوريا، يوم الخميس، الإدارة الانتقالية في سوريا التي يترأسها أحمد الشرع، المسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل ومحافظة السويداء والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها.

وطالب المجلس الكوردي، في بيان صدر عقب اجتماع المجلس الأخير، وورد لوكالة شفق نيوز، بأن يتضمن الدستور السوري الجديد "نصوصاً صريحة تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي".

وأدان المجلس الأحداث المؤسفة التي شهدتها مناطق الساحل ومحافظة السويداء، إضافة إلى تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق.

وأكد المجلس الكوردي على ضرورة "نبذ العنف وتجريم الاقتتال الطائفي"، مشدداً في الوقت نفسه على "أهمية الحلول السلمية لبناء سوريا جديدة تقوم على أسس وطنية جامعة".

وانتقد المجلس ما وصفه بـ"نهج الإقصاء والتفرّد الذي طغى على التحضيرات لمؤتمرات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة، وطريقة تشكيل مجلس الشعب".

كما حذّر من "تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي في وسائل الإعلام"، داعياً إلى "اعتماد آليات لحماية السلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية في إطار دولة ديمقراطية لا مركزية".

وأكد المجلس الكوردي على أن "الانتقال السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان شراكة حقيقية".

وفي الشأن الكوردي، أكد المجلس على "أهمية تفعيل دور الوفد الكوردي المشترك وبناء مرجعية كوردية موحدة تستند إلى مخرجات كونفرانس وحدة الصف والموقف الكوردي"، داعياً الإدارة الانتقالية إلى "الدخول في حوار جاد ومسؤول مع الوفد الكوردي المشترك".

كما أدان المجلس ما وصفه بـ"حملة الاتهامات التي تحاول ربط الشعب الكوردي بأجندات التقسيم أو الانفصال"، معتبراً أن "تلك الادعاءات امتداد لذهنية الإقصاء التي سادت في عهد النظام البائد".

وأضاف أن "تجاوز هذه الذهنية يتطلب عملاً وطنياً مشتركاً قائماً على أسس الشراكة والاعتراف المتبادل".

وطالب المجلس بأن يتضمن الدستور السوري الجديد "نصوصاً صريحة تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، بما في ذلك هويته ولغته"، مشدداً على "ضرورة إلغاء السياسات التمييزية السابقة وتعويض المتضررين منها بشكل عادل".