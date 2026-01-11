سوريا.. الكورد يستقبلون النازحين من حلب في القامشلي (صور)

شفق نيوز- دمشق

استقبل الآلاف في مدينة القامشلي السورية، يوم الأحد، قافلة تضم مدنيين ومصابين قادمين من الأحياء الكوردية في مدينة حلب بعد إعلان التوصل لاتفاق افضى إلى انسحاب قوات الاسايش المتبقية في الحي رفقة عوائلهم إلى جانب المصابين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قافلة تضم المئات وصلت صباح اليوم إلى مدينة الحسكة حيث تم نقل عدد من المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج فيما تم نقل مدنيين إلى مراكز للأيواء في الحسكة والقامشلي".

وأضاف أن "آلاف من أهالي الحسكة والقامشلي كانوا في استقبال القافلة، حيث رفعوا لافتات تندد بالهجوم على حيي الشيخ مقصود والاشرافية رافعين اعلام قوات سوريا الديمقراطية واعلام قوات الامن الداخلي (الاسايش)".

وقالت ستيرة نبي، وهي نازحة من الشيخ مقصود لوكالة شفق نيوز، إن "المئات خرجموا من الحي على دفعتين وفق اتفاق مع الحكومة السورية".

وأضافت أن "مصير المئات من أهالي الحي والمقاتلين لا يزال مجهولا، حيث تم اعتقال العشرات منهم وانقطع الاتصال باخرين".

واكدت السيدة إنها "نزحت من عفرين في العام 2018 مع الهجوم التركي على المنطقة لتستقر في الشيخ مقصود قبل ان يتم تهجيرها للمرة الثانية إلى منطقة الجزيرة جراء هجوم القوات الحكومية على الحي".

وعبرت السيدة عن "تخوفها من العودة إلى منزلها"، مبينة "هؤلاء يرون الكورد كفار وخنازير يقتلون شبابنا وبناتنا وهم يرددون الله أكبر، كيف لنا العيش في ظل سلطتهم ونشعر بالأمان معهم".

ووقال سيدو شيخو، من الذي نزح بداية الهجوم من الاشرفية لوكالة شفق نيوز، بعد وصوله إلى القامشلي إن "مصير المئات من أهالي احياء الشيخ مقصود والاشرفية وبني زيد لا يزال مجهولا جراء انقطاع الاتصال معهم".

وأشار سيدو إلى أن "اكثر من 300 ألف شخص نزحوا من المناطق الواقعة تحت سيطرة الاسايش خلال الأيام الماضية، ولم يسمح بعد بعودة المدنيين إلى مناطقهم".

ودعا شيخو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات العاجلة للنازحين من حلب وضمان عودتهم بشكل آمن دون التعرض لمضايقات أمنية من قبل الحكومة السورية، منوهاً إلى أن "الحكومة السورية فصلت الشباب والرجال عن عوائلهم واخذتهم إلى جهمة مجهولة اثناء نزوحهم من الحي".

وأعلن محافظ حلب عزام الغريب أن "الأوضاع الأمنية تشهد عودة تدريجية للاستقرار في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لتعود المدينة إلى حالة من الأمان والاستقرار"، مبينا أن "الجهات المعنية تتابع أعمالها الميدانية بشكل مستمر لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية في جميع الأحياء".