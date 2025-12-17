سوريا.. الكورد يحتفلون بيوم علم كوردستان (صور)

شفق نيوز- دمشق

احتفل المجلس الوطني الكوردي في سوريا، يوم الأربعاء، بيوم العلم الكوردستاني في عدة مدن وبلدات كوردية بمناطق شمال شرق البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز، إن المجلس اقام احتفالات في كل من مدن القامشلي والحسكة وكوباني وعامودت والدرباسية وتل تمر وديرك وكركي لكي وتربه سبيه وجل آغا.

واشار المراسل إلى أن، الكورد في سوريا تفاعلوا اليوم مع المناسبة عبر رفع العلم الكوردي على منازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم إلى جانب ارتداء الزي الفلكلوري الكوردي.

وقال ممو حمو رئيس المجلس الوطني الكوردي في القامشلي لوكالة شفق نيوز إن "المجلس دأب على إحياء يوم العلم الكوردستاني سنويا طوال سنوات الثورة السورية رغم التحديات والصعوبات الامنية في تأكيد واضح على الهوية الكوردستانية لكورد سوريا".

وأكد حمو أن "الاحتفال بهذه المناسبة واجب قومي على جميع الكورد في اجزاء كوردستان الاربعة لما تحمله من رمزية عالية إذ يجسد العلم تضحيات الاف من ابناء الشعب الكوردي الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن الحقوق والكرامة والحرية لشعبنا".

وأشار إلى أن "العلم الكوردستاني يعبر عن تاريخ الكورد ونضالهم وثوراتهم ضد الظلم والاستبداد كما تعكس الوانه طبيعة كوردستان وجمالها وتضحيات شعبها في مسيرة التحرر".

واعرب حمو عن أمله بأن "يصبح رفع العلم الكوردستاني حقا مكفولا للكورد السوريين في الدستور السوري الجديد بما يضمن حقوقهم القومية والثقافية باعتبارهم ثاني أكبر مكون في البلاد ويسهم في ترسيخ الشراكة الوطنية والاعتراف بالتعددية".

ويصادف يوم علم كوردستان، يوم السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر، وتحتفل به المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، بإجراء العديد من النشاطات، خاصة في المدارس.

ويحتفل الكورد بيوم العلم، نسبة إلى اليوم الذي رُفِع فيه العلم الكوردستاني فوق مبنى البلدية بمدينة مهاباد تزامناً مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان عام 1946.

وعلم كوردستان مكوّن من ثلاثة ألوان رئيسية، هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية التي قدمها الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن نفسه، والأخضر الذي يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، أما اللون الأبيض فيرمز إلى السلم والأمان والتعايش والتسامح.

وتتوسّط العلم شمس صفراء اللون لها 21 شعاعاً، ترمز إلى الديانات القديمة للكورد.

وفي عام 1919، أظهر الدكتور كامران بدرخان علم كوردستان للدول الأوروبية، وفي الستينيات رفع اتحاد الطلاب الكورد في أوروبا العلم ذاته في مناسبات مختلفة.

وبعد الانتفاضة الكوردية عام 1991 في إقليم كوردستان، رُفِع العلم فوق مقار الحزب الديمقراطي والمؤسسات الإعلامية.

وأعلنت حكومة الإقليم بموجب قرار رقم 48 بتاريخ 19/6/2009، يوم السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، يوماً لعلم كوردستان.

وبعد رفعه في ساحات القتال ضد الإرهاب، صار علم كوردستان في جميع المحافل الدولية رمزاً معروفاً لمقاومة البيشمركة.