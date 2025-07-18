سوريا.. القوات الأمنية تستعد للانتشار في السويداء

شفق نيوز- دمشق

كشفت الداخلية السورية، يوم الجمعة، عن استعداد قوات الأمن لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

وذكرت الوزارة، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لفض الاشتباكات بين الدروز والعشائر البدوية".

وكانت الطائفة الدرزية ووزارة الداخلية في سوريا أعلنتا، مساء الأربعاء، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء بعد مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصاً خلال الأيام الماضية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن من بين الضحايا 79 مقاتلاً درزياً، و55 مدنياً، و189 عنصراً من القوات الحكومية، و18 مسلحاً عشائرياً، إضافة إلى مقتل 15 عنصراً حكومياً بغارات إسرائيلية.

وانسحبت القوات السورية من السويداء في وقت سابق الخميس، بعد اشتباكات دامية مع مقاتلين دروز، رافقتها ضربات إسرائيلية وضغوط دبلوماسية للانسحاب من المحافظة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد قال الخميس، إن الدروز "جزء أصيل من نسيج هذا الوطن"، مشدداً على أن سوريا "لن تكون أبداً مكاناً للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها".

وأعلنت القبائل العربية في سوريا، يوم أمس الخميس، النفير العام لنجدة عشائر البدو في محافظة السويداء جنوب سوريا، واصفة تحركها بأنه رد على الانتهاكات بحق عشائر البدو، بما شمل أعمال القتل والتهجير.