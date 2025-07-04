سوريا.. القوات الإسرائيلية تتوغل في عدة مناطق بريف درعا

شفق نيوز - سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الجمعة، بأن قوات إسرائيلية قامت بالتوغل بعدة مواقع في حوض اليرموك بريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وقال تلفزيون سوريا إن "6 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية توغلت داخل قرية صيصون في حوض اليرموك غربي درعا".

من جانبه، قال موقع "تجمع أحرار حوران" الإخباري السوري إن "قوة إسرائيلية أيضاً مكونة من 3 سيارات دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112 في قوات النظام المخلوع، والواقعة على أطراف قرية عين ذكر في حوض اليرموك".

وأكد "أن توغل القوات الإسرائيلية في الموقع المذكور هو الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سبق أن دخلت السرية العسكرية ونفّذت داخلها عمليات تخريب وتجريف.

ووفقا للتقرير، أفرجت قوات إسرائيلية عن 3 مواطنين سوريين بعد ساعات من اعتقالهم في الثاني من تموز/يوليو الجاري، في مزرعة البصالي جنوبي القنيطرة، بحسب ما أفاد "تلفزيون سوريا" حينها.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مزرعة بريف القنيطرة الجنوبي، الأربعاء الماضي، واعتقلت 3 مواطنين، في حين زعمت تل أبيب ارتباطهم بإيران.

وفي 28 من حزيران/يونيو الماضي، توغّلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفّذت عمليات تفتيش للمنازل، تخلّلها إطلاق رصاص وتخريب لمحتوياتها.

وقالت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية، إن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتين وسيارتين توغّلت في القرية، وفتشت عددا من المنازل.

وكانت الهجمات الإسرائيلية على سوريا قد تصاعدت بشكل ملحوظ عقب سقوط نظام الأسد، واستهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، تزامنًا مع عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.