سوريا.. القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية توغلت في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن "قوة للاحتلال مكونة من أربع سيارات عسكرية توغلت في قرية أوفانيا، وأقامت حاجزاً بينها وبين بلدة خان أرنبة، وقامت بتفتيش السيارات والمارة".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال توغلت أمس في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي توغلاته داخل الأراضي السورية في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقفها.