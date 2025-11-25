سوريا.. العثور على 4 مقابر جماعية في حمص

شفق نيوز- دمشق

أعلنت السلطات الأمنية السورية، يوم الثلاثاء، العثور على أربع مقابر جماعية تضم رفات عشرات الأشخاص في شارع الستين شمال مدينة حمص.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "عُثر خلال أعمال الحفر في شارع الستين شمال مدينة حمص على أربع مقابر جماعية من قِبل عدد من المدنيين، تضم رفات عشرات الأشخاص".

وأضافت أنه "تمّ إخطار الجهات المختصة، التي باشرت عملها لإجراء الفحوصات اللازمة، وتحديد تفاصيل المقابر المكتشفة، والتحقق من وجود رفات أخرى محتملة"، بحسب وكالة "سانا" الرسمية.

وكانت الجهات المختصة عثرت خلال الأشهر الماضية على العديد من المقابر الجماعية في عدة مناطق من سوريا، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار/ مارس عام 2011.