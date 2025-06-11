سوريا.. العثور على مقبرة جماعية في بلدة علوية من مخلفات نظام الأسد

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن العثور على مقبرة جماعية داخل بئر ماء في بلدة الطليسية ذات الغالبية العلوية بريف حماة الشمالي الشرقي.

وتضم المقبرة، بحسب المرصد، رفات أكثر من 10 أشخاص قضوا في فترات سابقة إبان حكم النظام البائد (نظام بشار الأسد)، في ظروف لم تُكشف تفاصيلها بعد.

وطالب المرصد الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد هوية الرفات وكشف الحقيقة حول هذه الواقعة، بما يُنصف الضحايا ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

وبلغت حصيلة المقابر الجماعية المكتشفة وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ سقوط الطاغية بشار الأسد 30 مقبرة جماعية، احتوت على رفات 2733 ضحية.

وتوزعت المقابر كالتالي: 7 مقابر جماعية في حمص تضم رفات 1239 جثة، ومقبرتان جماعيتان في دمشق تضمان رفات 1020 جثة، و5 مقابر جماعية بريف دمشق ضمت رفات 176 جثة، و4 في درعا ضمت رفات 137 جثة، و5 مقابر جماعية في ديرالزور ضمت رفات 106 جثث بينهم 6 أطفال، و4 بحماة ضمت رفات 41 جثة، ومقبرتان في إدلب ضمت رفات 10 جثث، ومقبرة واحدة في حلب ضمت 4 جثث.