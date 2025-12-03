سوريا.. السيطرة على "وكر" لداعش بعد مواجهة في ريف دمشق

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، السيطرة على "وكر" تابع لتنظيم داعش بعد مواجهة محدودة في محافظة ريف دمشق.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، إن "وحداتنا الأمنية وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عمليةً أمنية دقيقة استهدفت وكراً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة كناكر التابعة لمنطقة قطنا بريف المحافظة، استناداً إلى معلومات استخباراتية موثوقة، ومتابعة دقيقة لتحركات العناصر الإرهابية خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف الدلالي، بحسب بيان الداخلية، أنه خلال العملية "سيطرت وحداتنا بالكامل على الموقع بعد مواجهة محدودة، وأسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مرتبطين بخلايا التنظيم الإرهابي، وضبط عبوات ناسفة معدّة للاستخدام، وكواتم صوت، إلى جانب أسلحة متنوعة وذخائر بكميات كبيرة".

وتابع "كما عُثر على وثائق وأدلة تثبت تورط هؤلاء العناصر في نشاطات إرهابية، ويجري حالياً تحليلها واستكمال التحقيقات بشأنها من قبل الجهات المختصة".

وتأتي هذه العملية بعد يومين من إعلان الداخلية السورية، الاثنين، تفكيك خلايا لداعش في إدلب، وإحباط تهريب 57 كغم من مادة الحشيش المخدرة، بعملية مشتركة مع العراق.

وكان قائد القيادة الأميركية الوسطى، الأدميرال براد كوبر، أعلن الأحد الماضي، أن القوات الأميركية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، دمّرت أكثر من 15 موقعاً تابعاً لداعش في جنوب سوريا خلال الفترة بين 24 و 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن هذه المواقع كانت تحتوي على أكثر من 130 قذيفة متعددة الأنواع، ورشاشات، وألغاماً مضادة للدبابات، إضافة إلى مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.