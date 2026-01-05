سوريا.. الدفاع تتهم "قسد" بهجوم على نقطة عسكرية والأخيرة تنفي

شفق نيوز- دمشق

أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، بتعرّض حاجز تابع للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش السوري في محيط بلدة دير حافر شرق محافظة حلب، لهجوم بطائرة مسيّرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، لكن الأخيرة نفت صلتها بالحادث.

وقالت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاستهداف يأتي ضمن ما وصفته بـ"تصعيد مستمر" على نقاط الجيش في عدد من مناطق البلاد، مؤكدة أن الجيش العربي السوري "سيرد على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة".

وبينت أن الهجوم "أسفر عن إصابة ثلاثة جنود وتعرّض آليتين لأضرار".

في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نفياً قاطعاً ما ورد في بيان وزارة الدفاع، معتبرة أن "الاتهامات مفبركة ومشبوهة بالكامل".

وأكدت عدم وجود أي تحركات أو عمليات عسكرية تابعة لها في محيط بلدة دير حافر خلال اليوم، مبينة أنها "ملتزمة بضبط النفس وبالمسارات القائمة، محمّلة الجهة التي أصدرت البيان مسؤولية ما قد يترتب على هذه الاتهامات".