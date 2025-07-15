سوريا.. الدروز يحرقون الإطارات بالجليل وإسرائيل تقصف السويداء

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن طائفة الدروز في الجليل أحرقوا الإطارات احتجاجا على الاشتباكات المندلعة مع عشائر البدو في السويداء السورية.

في المقابل، أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة السويداء"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقف إطلاق النار في مدينة السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المنطقة في السويداء، فيما أمر الوحدات العسكرية بالرد على مصادر النيران فقط.

وأفادت مصادر سورية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة، خلال ساعات الليل، في مطار "الثعلة" العسكري بمحافظة السويداء، جنوبي سوريا، وسط هجمات نفذها تنظيم داعش، منذ أيام في المدينة ذات الغالبية الدرزية.