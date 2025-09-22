سوريا.. الحرائق تحاصر قرية بريف حمص وتمتد لمنازل المدنيين (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

شهدت قرية حبنمرة، بريق حمص الغربي في سوريا، يوم الاثنين، انتشارا كبيرا وسريعا للنيران، وصلت إلى المنازل، في اليوم الثالث لاندلاعها.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز، إن النيران، انتشرت سريعا في القرية، حيث وصلت ألسنة اللهب إلى منازل المدنيين وسط محاولات مكثفة من فرق الإطفاء والدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراشي، وبمساندة الأهالي، لإخمادها، خاصة وأنها دخلت يومها الثالث.

وأوضحت أن، طبيعة المنطقة الوعرة، إلى جانب سرعة الرياح واشتداد الجفاف، ساهمت في تسارع اشتعال الأعشاب والشجيرات، مما زاد من صعوبة السيطرة على النيران.

وبينت أن الحرائق، أدت لإصابة رجل إطفاء بحالة ضيق تنفس نتيجة الأدخنة الكثيفة أثناء عمليات الإخماد.

وفي السياق، أشار الدفاع المدني السوري، إلى أن "النيران اشتعلت أيضاً في سيارة إطفاء خلال مكافحة حرائق الغابات في منطقة السكرية بجبل التركمان في ريف اللاذقية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء".

وتواجه الفرق الميدانية تحديات إضافية تتعلق بوعورة التضاريس، وسرعة الرياح النشطة التي تساهم في انتشار اللهب بشكل مفاجئ، فضلاً عن وجود مخلفات الحرب التي تزيد من خطورة العمليات على الأرض.

ولم تصدر حتى الآن إحصائية رسمية بالخسائر البشرية أو المادية، فيما تتواصل عمليات الإطفاء في أكثر من محور لاحتواء النيران ومنع تمددها إلى مناطق سكنية جديدة.

كما أعلنً الدفاع المدني، في بيان له صباح اليوم الاثنين، أن سحابة الدخان وصلت بفعل الحرائق المنتشرة في ريف اللاذقية الشمالي إلى مدينة اللاذقية نتيجة الرياح الشرقية والشمالية الشرقية، واصدر تنبيها وإنذارا مبكرا للتأهب في وزارة الطوارئ والكوارث لكافة المدنيين واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.