سوريا.. الجيش الإسرائيلي يتوغل مجدداً في ريف القنيطرة

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الجمعة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي جددت توغلها في ريف القنيطرة على الطريق الواصل بين بلدة جباثا الخشب وقريتي عين البيضا وأوفانيا.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من سيارتين توغلت في الطريق الواصل بين القرى المذكورة، وتوقفت في المنطقة وأجرت عمليات تفتيش للمارة".

وتوغّلت قوات الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس غرب قرية صيدا الحانوت وفي قرية الصمدانية الغربية، كما تقدمت من نقطة البرج في منطقة القنيطرة المهدّمة باتجاه قرية الصمدانية الشرقية لتتابع مسيرها لاحقاً باتجاه تل كروم جبا، "ضمن انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة على الأراضي السورية"، وفق الوكالة.

والأربعاء الماضي، زار رئيس وزراء إسرائيل ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من المسؤولين جنوب سوريا، وصفتها الوكالة بـ"الزيارة غير الشرعية، وانتهاك خطير لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأدانت سوريا هذه الزيارة بأشد العبارات معتبرة ذلك محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و"ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية."

ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.

واتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا وقعت في أيار/مايو 1974، عقب حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين، وفك الاشتباك بينهما بواسطة قوات تابعة للأمم المتحدة (الأندوف).