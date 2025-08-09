سوريا.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، يوم السبت، بتوغل الجيش الإسرائيلي في عدد من القرى والبلدات في ريف محافظة القنيطرة الأوسط والجنوبي، مشيرة إلى أن العناصر المتوغلة قامت بنصب الحواجز وتفتيش المارة من المدنيين.

ووفق الوكالة السورية للأنباء "سانا"، فقد توغلت 10 سيارات دفع رباعي محملة بالجنود من قاعدة تل أحمر غرباً باتجاه طريق بريقة كودنة، وقامت بإنشاء حاجز بينما دخل رتل إسرائيلي مؤلف من 10 سيارات قرية رويحينة باتجاه قرية رسم الحلبي في ريف القنيطرة الأوسط.

وتوغلت خمس آليات عسكرية إسرائيلية في بلدة الرفيد قادمة من جهة الحيران عبر بوابة العشة في الريف الجنوبي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم قبل أن تتابع طريقها باتجاه بوابة الجلع.

إلى ذلك توغلت دورية إسرائيلية انطلقت من العدنانية في ريف القنيطرة الأوسط باتجاه قرية رويحينة وتتألف الدورية من عربات تقل جنوداً ودبابتين حيث تمركزت الدبابتان على أطراف القرية.

وبحسب الوكالة السورية، فقد انسحبت القوات بعد ساعات من توغلها في عدد من القرى والبلدات بريف القنيطرة الأوسط والجنوبي.