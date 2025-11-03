سوريا.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، بتوغل قوات للجيش الإسرائيلي في قرى العجرف والمشيرفة وأم باطنة بريف القنيطرة، مشيرة إلى أن القوة قامت بتفتيش ومحاصرة عدد من المنازل فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن دورية للجيش الإسرائيلي مؤلفة من أربع سيارات عسكرية ودبابتين، انطلقت من نقطة العدنانية سالكة طريق قرية المشيرفة باتجاه قرية العجرف، وتوقفت في المشيرفة، ومن ثم عمدت إلى تفتيش عدد من المنازل.

ولفت مراسل الوكالة الرسمية إلى أن رتلاً آخر للجيش الإسرائيلي مؤلفاً من سبع آليات عسكرية ودبابتين اقتحم قرية أم باطنة، وحاصر منزلاً يقع غرب سرية أم باطنة، دون معلومات عن الأسباب أو الهدف من ذلك.

ويأتي هذا التوغل في وقت أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بأن دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل داخل الأراضي السورية، باتجاه قرية معربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، دون تسجيل أي اشتباكات أو خسائر بشرية.

وأشار المرصد، إلى أن "هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة داخل الأراضي السورية، لاسيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث شهدت المنطقة منذ أواخر عام 2024 تصاعداً في وتيرة التوغلات والاستهدافات الإسرائيلية وسط صمت تام ودون أي رادع من قبل الحكومة السورية".