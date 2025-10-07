سوريا.. الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين القوات الحكومية و"قسد"

شفق نيوز- دمشق

أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، يوم الثلاثاء، الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين القوات الحكومية و"قسد".

وقال أبو قصرة، في تغريدة على منصة "اكس": "التقيت قبل قليل بمظلوم عبدي في العاصمة دمشق، واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بالمحاور ونقاط الانتشار العسكرية كافة شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً".

وبدأ، قبل قليل، اجتماع وفد الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية مع الحكومة الانتقالية في سوريا بعد يوم من اشتباكات دامية شهدتها مدينة حلب بين قوات الجانبين، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.

وقال المراسل، إن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وصل رفقة الرئيسة المشتركة للجنة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة روهلات عفرين إلى دمشق صباح اليوم.

ووقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يوم 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقاً يقضي "بدمج" المؤسسات المدنية والعسكرية كافة التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.

كما نص الاتفاق على "عمل وسعي اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.

وتشكلت "قسد"، رأس حربة في قتال تنظيم داعش وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته شرق سوريا في العام 2019.