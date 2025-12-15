سوريا.. اعتقال 21 "داعشياً" بحملة لـ"قسد" والأمن الداخلي

شفق نيوز- دمشق

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، يوم الاثنين، حملة أمنية واسعة استهدفت خلايا "داعش" في الفرات، ضمن جهودها لملاحقة العناصر النشطة للتنظيم في المنطقة.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القوات المشتركة باشرت بتنفيذ العملية الأمنية في عدد من النواحي والقرى التابعة لمدينة عين العرب (كوباني)، شمالي سوريا، حيث تخللت الحملة عمليات مداهمة وتفتيش دقيقة.

وأسفرت الحملة الأمنية عن إلقاء القبض على 21 شخصاً يشتبه بتورطهم بالانتماء والتعامل مع خلايا تنظيم "داعش"، وتم اقتيادهم إلى مراكز التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشار المرصد إلى أن إحدى عمليات المداهمة تركزت في قرية القبة جعدة بريف كوباني الغربي، قرب جسر قرقوزاق، وسط استنفار أمني وانتشار مكثف للقوات في محيط المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو خسائر بشرية حتى اللحظة.

وتأتي هذه الحملة في إطار المساعي المستمرة لـ"قسد" و"الأسايش" لتعزيز الأمن والاستقرار، ومنع عودة نشاط خلايا تنظيم "داعش" في مناطق سيطرتها.

والسبت الماضي، أعلن الجيش الأميركي عن مقتل جنديين ومترجم مدني أميركي وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم مسلح نفذه تنظيم "داعش" قرب مدينة تدمر وسط سوريا، خلال اجتماع مع قادة محليين ضمن عمليات مكافحة التنظيم.

وفيما تبنى تنظيم "داعش" الهجوم "وفق منصات مقربة من التنظيم"، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الهجوم، وأكد "سنشن هجوماً انتقامياً ضد داعش".