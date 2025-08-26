سوريا.. اعتقالات و توغلات جديدة للقوات الإسرائيلية بريف القنيطرة

شفق نيوز- دمشق

شهد ريف محافظة القنيطرة الشمالي، فجر اليوم الثلاثاء، توغلات جديدة للقوات الاسرائيلية، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة آخر، إضافة إلى اعتقالات ومداهمات طالت عدداً من المنازل والمنشآت في المنطقة الجنوبية من سوريا.

ووفقاً لمصادر سورية، فقد نفذت القوات الإسرائيلية في قرية سويسة جنوب القنيطرة، حملة مداهمة واسعة اعتقلت خلالها شاباً، وأطلقت قنابل مضيئة في السماء، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي.

وأفادت مصادر محلية بأن التوغلات الإسرائيلية باتت شبه متكررة في عدة مناطق من ريف القنيطرة، مترافقة مع إقامة حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش مستمرة.

ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة عمليات سابقة، بينها ما أعلنه جيش الاحتلال في 11 آب/أغسطس عن اعتقال من وصفه بـ "تاجر أسلحة" خلال توغل في المنطقة، إضافة إلى عملية أخرى في حزيران/يونيو قرب مبنى محافظة القنيطرة بمدينة السلام، حيث انسحبت الدورية لاحقاً باتجاه قرية الحميدية.

كما شهدت الأشهر الأخيرة عدة توغلات مماثلة تخللتها إطلاق نار وتجريف أراضٍ واقتحام منازل، في بلدات أبرزها "جباتا الخشب، طرنجة، بئر عجم، الصمدانية، صيدا الجولان، وسد المنطرة".

وفي الآونة الأخيرة توغلت قوة إسرائيلية في تل باط الوردة عند سفح جبل الشيخ وبلدة بيت جن ضمت 100 عنصر اسرائيلي رافقها اطلاق نار على الأهالي بشكل مباشر ، وذلك قبل أن تنفذ مداهمات جديدة في جباتا الخشب والرفيد وبريقة.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية من جانبها هذه العمليات، معتبرة أن "التوغلات الإسرائيلية في بيت جن وقرى جبل الشيخ تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم في ردع سلطات الاحتلال عن “ممارساتها العدوانية".

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد وثّقت ما لا يقل عن 22 عملية توغل بري نفذتها القوات الإسرائيلية في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق بين 9 حزيران/ يونيو و5 تموز/ يوليو الماضيين، أسفرت عن مقتل مدني واحد واعتقال 13 شخصاً بشكل تعسفي.