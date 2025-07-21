سوريا.. اشتباكات ومسيرات انتحارية في ريف السويداء رغم الهدنة

شفق نيوز- دمشق

تجددت الاشتباكات في ريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، يوم الاثنين، باستخدام أسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية، رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وبحسب وسائل إعلامية، فقد اندلعت اشتباكات بأسلحة متنوعة (رشاشات ثقيلة وطائرات انتحارية) في مواقع متفرقة في ريف السويداء.

فيما أشارت إلى وصول تعزيزات من وزارة الدفاع إلى الأطراف الشمالية الغربية من المحافظة وعلى طريق دمشق السويداء.

وبينت، أن الاشتباكات تدور على محور أم الزيتون شمالي مدينة شهبا في ريف السويداء حيث سجلت تحركات عسكرية مكثفة واسقطت طائرة أطلقت من قبل القوات الأمنية على المناطق داخل السويداء.

وتأتي هذه الاشتباكات رغم تأكيد وزارة الداخلية السورية الاتفاق على وقف إطلاق النار في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء وتأكيداً على التزام الدولة السورية بحقوق جميع مواطنيها.