سوريا.. اشتباكات عنيفة بين "قسد" والجيش

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر سورية، يوم الجمعة، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين وحدات من الجيش السوري وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ليلة أمس، شرقي مدينة حلب.

وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت على محور قريتيّ "الإمام، ورسم الكروم بريف دير حافر شرق حلب"، وذلك إثر محاولة تسلل نفذتها مجموعات تابعة لـ"قسد" باتجاه نقاط الجيش في المنطقة.

وأكدت مصادر ميدانية أن القوات السورية صدّت المحاولة، في حين ما تزال الاشتباكات مستمرة بشكل متقطع، وسط استنفار للطرفين وتعزيزات عسكرية في محيط خطوط التماس.

وأتت الاشتباكات بعد فشل الجولة الثانية من المباحثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الاتفاق على تنفيذ "اتفاقية 10 آذار/ مارس"، التي نصت على حل القوات ذات الغالبية الكوردية واندماجها في الجيش السوري، وتسليم إدارة مدن شمال شرق سوريا إلى الحكومة السورية.

وفي ظل تمسك وفد "قسد" بموضوع الفيدرالية، وإصراره على اندماج قوات "قسد" بشكل كتلة مستقلة في الجيش، فقد سيطر التوتر على المباحثات التي جمعت بين الطرفين بحضور المبعوث الأمريكي توماس براك، وسط زيادة التكهنات بقرب المواجهة العسكرية المفتوحة بين الجانبين.

وأوضحت المصادر أن التوتر بلغ ذروته بين الجانبين خلال المباحثات بعدما أصر وفد "قسد" على مطالبته بتعديل الإعلان الدستوري ورفض تسليم أي مدينة في شمال شرق سوريا وآبار النفط والمعابر الحدودية للحكومة السورية، مما دفع المبعوث الأمريكي للتدخل والتهدئة رغم عدم اتفاقه مع مطالب وفد "قسد".