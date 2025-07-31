سوريا.. اشتباكات عشائرية عنيفة في ريف درعا

شفق نيوز- درعا

أفادت مراسلة وكالة شفق نيوز، في درعا بأن بلدة وراد، شمال مدينة إزرع بريف درعا، تشهد في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين من العشائر على خلفية خلافات قديمة.

وأكد شهود عيان للوكالة أن الاشتباكات بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، وترافقت مع انتشار مكثّف للمسلحين في شوارع البلدة وإغلاق بعض الطرقات.

ووفقًا للمعلومات الأولية، سُجلت إصابات في صفوف الطرفين، وسط حالة من التوتر والحذر بين الأهالي.