سوريا.. اشتباكات بين "قسد" ومجموعات حكومية في حلب ودير الزور

شفق نيوز- دمشق

شهدت سوريا، مساء اليوم السبت، اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ومجموعات تابعة للحكومة السورية في مواقع عدة بريفي حلب ودير الزور، على الرغم من توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي حول وقف إطلاق النار برعاية التحالف الدولي.

وقال مراسل شفق نيوز، إن "محور دير حافر بريف حلب الشرقي شهد اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين قسد ومجموعات تابعة للحكومة واستمرت لأكثر من ساعتين".

واستمر التوتر بين "قسد" وهذه المجموعات، في محاور عدة بريف حلب الشرقي، حيث شهدت يوم أمس قصفاً صاروخياً لقوات الجيش استهدفت مواقع قسد في منطقة معدات بريف الرقة.

ونقل مراسل الوكالة عن قسد تأكيدها، أن "مجموعات تابعة لفصائل حكومة دمشق استهدفت عدداً من مقارها في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، في هجوم قالت إنه يأتي ضمن نهج التصعيد ومحاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وذكرت "قسد"، أن وحداتها ردت على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك، فيما تواصل تلك المجموعات قصف المقار العسكرية ومنازل المدنيين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي، مستهدفة ثلاث نقاط عسكرية.

كما أوضحت أن الهجمات شملت استخدام طائرات مسيّرة ومسيّرات انتحارية، ما يزيد من المخاطر على الأهالي في المنطقة.

ولم ترد معلومات مؤكدة حول حصيلة الاشتباكات أو تفاصيل نتائجها، غير أن مصادر ميدانية أبلغت وكالة شفق نيوز، أن التوتر على المحور جاء عقب حادثة استهدفت فيها طائرة مسيّرة نقطة قريبة من أحد المعابر المؤدية إلى مدينة دير حافر، من دون تأكيد الجهة المسؤولة أو الملابسات الدقيقة للحادث".

وتشهد مناطق التماس بين قوات سوريا الديمقراطية والمجموعات التابعة للحكومة السورية توترات واشتباكات وقصف متبادل بشكل مستمر على الرغم من تدخل التحالف الدولي للتهدئة بين دمشق وقسد أكثر من مرة.