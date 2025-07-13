سوريا.. اشتباكات السويداء تتوسع إلى المناطق الأخرى

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الأحد، باستمرار الاشتباكات في حي المقوس في محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، فيما أشارت إلى امتدتها إلى مناطق أخرى فيها.

وذكرت شبكة "السويداء 24" السورية، أن "التوترات امتدت إلى ريفي السويداء الغربي والشمالي، حيث وقعت اشتباكات في محيط قرية الطيرة بالريف الغربي من المحافظة، بعد تعرضها لهجوم مجموعات مسلحة من الجهة الغربية".

وأضافت أن "مجموعة مسلحة استهدفت الجهة الغربية لقرية لبين".

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بمقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في محافظة السويداء.

وأحصى المرصد في حصيلة جديدة سقوط 18 قتيلاً بينهم طفل، وهم 14 من الدروز و4 من البدو في الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة السويداء ومناطق في المحافظة.

وكانت مصادر طبية أفادت في وقت سابق بأن "7 أشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب نحو 32 بجراح نتيجة اشتباكات وقصف متبادل"، في أول اشتباكات تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين.

وبدأت الاشتباكات إثر حادثة سلب وقعت على طريق دمشق استهدفت أحد تجار المدينة، بحسب شبكة "السويداء 24"، وامتدت لعمليات خطف متبادلة داخل المحافظة قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات مسلحة وقصف.