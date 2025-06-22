سوريا.. ارتفاع حصيلة هجوم كنيسة "مار إلياس" إلى 66 ضحية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، مساء يوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة في العاصمة دمشق.

وذكرت وزارة الصحة السورية لوكالة "سانا" للأنباء، أن "عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس ارتفع إلى 13 قتيلاً و53 جريحاً".

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت في بيان، مقتل 9 مدنيين ووقوع 13 جريحاً في حصيلة أولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة.

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية السورية، بأن انتحارياً يتبع لتنظيم داعش أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

وبحسب الداخلية السورية، فإن الوحدات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، قد أفاد بوقت سابق من اليوم، بوقوع 30 شخصاً بين قتيل وجريح على الأقل إثر تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف داخل كنيسة "مار إلياس" بالعاصمة دمشق.