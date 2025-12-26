سوريا.. ارتفاع حصيلة تفجير مسجد وادي الذهب إلى 35 قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز- دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب الذي يرتاده أبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص.

وذكر المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الحصيلة ارتفعت إلى ثمانية قتلى و27 جريحاً، بينهم 3 أطفال.

وكان ناجون من التفجير الذي استهدف جامع الإمام علي بن أبي طالب، قد أبلغوا وكالة شفق نيوز بأن شخصاً مجهولاً وغير معروف لدى أهالي الحي وقف بين المصلين، وقام بالتكبير قبل أن يقع الانفجار داخل المسجد.

وأوضح الناجون، أن الروايات المتداولة حول وجود عبوات ناسفة "غير صحيحة"، وذلك بعد الاستماع لإفادات أكثر من ناجٍ كانوا داخل الجامع لحظة الحادثة، مشيرين إلى أن التفجير كان هجوماً انتحارياً.